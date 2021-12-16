Почти 3 тыс. детей оштрафовали на $2 млн за нарушения карантина

Почти 3000 детей были оштрафованы на огромные штрафы до $5 тыс. / Getty Images

В Австралии 2844 ребенка оштрафованы на огромные суммы - до $5 тыс. за незначительные нарушения Covid-19.

Это вызвало яростную реакцию юристов, которые утверждают, что наказания разрушают обездоленные семьи. Об этом пишет The Guardian.

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Данные "Юридического центра Редферн" показывают, что с середины 2020 года на 2844 ребенка от 10 до 17 лет наложили штрафы в размере $2,1 млн. Более половины детей получили штраф в размере $1 тыс. 17 детей в $5 тыс., а 39 - на $3 тыс.

Были и штрафы на детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Штрафы непропорционально сильно ударили по жителям неблагополучных районов, что привело их к финансовому бремени и стрессу.

Наиболее частым нарушением было несоблюдение предписания закона о здравоохранении. Например, дети сидели на скамейке в парке, ходили в магазин или гуляли по улице без уважительной причины. За это наложили более 1500 штрафов на $1,59 млн. Среди других нарушений - отсутствие маски, несоблюдение комендантского часа, отсутствие удостоверения личности и несоблюдение ограничений на собрания на открытом воздухе.

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности поддержал законопроект №5798 о запуске системы общественного контроля дорожного движения. Он будет разрешать инспекторам штрафовать за нарушение ПДД на основании видео в смартфоне.