Почти 3 тыс. детей оштрафовали на $2 млн за нарушения карантина

 
Ексклюзивы
1/5
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 6120
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 549
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 972
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 891
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 8370
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 837
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 801
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4653
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1818
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 756
Фото
Все фото
20
3
4
5
6
Королева Елизавета отпраздновала 95-летие, овдовела и в 11-е стала прабабушкой: год монаршей семьи - в фото
Королева Елизавета отпраздновала 95-летие, овдовела и в 11-е стала прабабушкой: год монаршей семьи - в фото
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников
Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников
По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна
По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна
Видео
Все видео
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Интервью
1/5
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1863
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3591
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6264
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1530
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4635
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 837
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
четверг, 16 декабря 2021 15:46

Почти 3 тыс. детей оштрафовали на $2 млн за нарушения карантина

  Комментировать
Почти 3 тыс. детей оштрафовали на $2 млн за нарушения карантина
Почти 3000 детей были оштрафованы на огромные штрафы до $5 тыс. / Getty Images

В Австралии 2844 ребенка оштрафованы на огромные суммы - до $5 тыс. за незначительные нарушения Covid-19.

Это вызвало яростную реакцию юристов, которые утверждают, что наказания разрушают обездоленные семьи. Об этом пишет The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жительница Мелитополя предстала перед судом, потому что выносила мусор без паспорта

Данные "Юридического центра Редферн" показывают, что с середины 2020 года на 2844 ребенка от 10 до 17 лет наложили штрафы в размере $2,1 млн. Более половины детей получили штраф в размере $1 тыс. 17 детей в $5 тыс., а 39 - на $3 тыс.

Были и штрафы на детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Штрафы непропорционально сильно ударили по жителям неблагополучных районов, что привело их к финансовому бремени и стрессу.

Наиболее частым нарушением было несоблюдение предписания закона о здравоохранении. Например, дети сидели на скамейке в парке, ходили в магазин или гуляли по улице без уважительной причины. За это наложили более 1500 штрафов на $1,59 млн. Среди других нарушений - отсутствие маски, несоблюдение комендантского часа, отсутствие удостоверения личности и несоблюдение ограничений на собрания на открытом воздухе.

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности поддержал законопроект №5798 о запуске системы общественного контроля дорожного движения. Он будет разрешать инспекторам штрафовать за нарушение ПДД на основании видео в смартфоне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почти 3 тыс. детей оштрафовали на $2 млн за нарушения карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Крестьяне выступили против старосты

Пастор поднял восстание против диктаторов

Самое читаемое
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 17163
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом Просмотров: 9504
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9252
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 8370
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 7416
Мир
Многолетний "слепой" был арестован после вождения скутера
Многолетний "слепой" был арестован после вождения скутера
В результате трагедии с надувным замком в Австралии погибли пятеро детей
В результате трагедии с надувным замком в Австралии погибли пятеро детей Просмотров: 261
В первой половине 2022 года "Северный поток-2" не сертифицируют – немецкий регулятор
В первой половине 2022 года "Северный поток-2" не сертифицируют – немецкий регулятор Просмотров: 63
Встреча Путина с Зеленским: Кремль заявил о готовности
Встреча Путина с Зеленским: Кремль заявил о готовности 1 Просмотров: 774
В Кремле отреагировали на заявление суда о войсках на Донбассе
В Кремле отреагировали на заявление суда о войсках на Донбассе Просмотров: 900
Больше всего комментируют
9
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
7
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
6
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
2
Украинский журналист Цымбалюк оказался вне закона в России
Голосов: 300
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть