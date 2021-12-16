В Раде поддержали закон, разрешающий штрафовать водителей на основании видео в телефоне

Систему можно запустить всего за один день и охватить все дороги Украины – МВД. Фото: pixabay.com

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности поддержал законопроект №5798 о запуске системы общественного контроля дорожного движения.

Он будет разрешать инспекторам штрафовать за нарушение ПДД на основании видео в смартфоне, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Закон позволит гражданам фиксировать на смартфоны нарушения водителями ПДД. Не всех, а только особо опасных, приводящих к многочисленным жертвам: проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной полосы, нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, непредоставление приоритета в движении автомобилю скорой помощи.

"На сегодняшний день участники дорожного движения ничего не могут сделать, когда видят брутальные нарушения ПДД другими участниками движения. А безнаказанность на дорогах приводит к массовой гибели людей. За 2020 год на автодорогах Украины погибли более 3,5 тыс. человек. А с 1991-го на дорогах умерли более 180 тыс. украинцев, - подчеркнули в МВД.

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Если закон будет принят, участники дорожного движения смогут мгновенно отправлять видеодоказательства этих нарушений полиции.

"Законодательные изменения и современные технологии делают механизм подачи и обработки заявлений максимально быстрым, прозрачным и результативным", - заверили в ведомстве.

Владелец авто будет получать на смартфон или по почте уведомление о нарушении ПДД и видео, которое это подтверждает. Если за рулем был не он, то владелец может сообщить лицу, которому он доверил авто, о необходимости уплатить штраф.

"Со стороны государства потребуются только минимальные затраты на обработку данных от системы. Ее можно запустить всего за один день и охватить все дороги Украины", - отметили в МВД.

В проекте закона №5798 указывается, что человек, который через такое видео известит полицию, сможет позже получить за это вознаграждение - определенный процент от штрафа, уплаченного нарушителем.