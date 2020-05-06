Почти 1,2 млн человек выздоровели от коронавируса

По состоянию на утро 6 мая во мире от коронавируса умерли 257 277 человек. Выздоровели 1 198 832 человека.

Всего в мире 3 663 824 инфицированных, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Автор: gisanddata.maps.arcgis.com В мире от коронавируса выздоровели 1 198 832 человека

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Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 71 070 человек Великобритании - 29 501, в Италии - 29 315, Испании - 25 613 и во Франции - 25 537. В Китае в целом - 4637.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 204 479), Испания (219 329), Италия (213 013), Великобритания (196 243), Франция (170 687), Германия (167 007), Россия (155 370) и Турция (129 491).

В Украине по последним данным количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 697 человек. Умерли - 316 человек. Выздоровели 1619 пациентов.