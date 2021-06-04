Почки украинских доноров в Болгарии трансплантировали по поддельным документам

Скандал по противозаконной трансплантации разгорелся в Болгарии. Фото: moz.gov.ua

В Болгарии набирает обороты скандал вокруг трансплантации органов от неродных живых доноров. Операции проводили в течение последних двух лет в нарушение законодательства.

Об этом сообщает болгарское издание Euractiv.

В Министерстве здравоохранения Болгарии в четверг, 3 июня, обнародовали информацию, что при правительстве бывшего премьер-министра Бойко Борисова (был 50-м премьером Болгарии с 4 мая 2017-го до 12 мая 2021-го. - Gazeta.ua) государственная больница проводила трансплантации органов от бедных живых доноров богатым "дядям" по фальшивым документам - у министерства есть "все основания полагать, что они не являются родственниками, как того требует закон".

Среди прочего сообщается, что высокопоставленному государством чиновнику провели таким образом трансплантацию печени - причем, он смог оказаться в начале списка ожидания донорского органа.

За последние два года в государственной больнице провели 14 трансплантаций почки от живых доноров. И по документам все доноры почек - бедные "племянники" из Украины и Молдовы. А реципиенты - богатые "дяди" из таких стран, как Израиль, Япония и Оман, заявил министр здравоохранения Стойчо Кацаров.

Установлено, что многие состоятельные "дядюшки", получившие почки, использовали ложные данные.

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Хотя в стране давно существуют подозрения относительно трансплантации, правительство впервые обнародовало данные, подтверждающие такую ​​практику.

Министерство здравоохранения опасается, что разоблачение махинаций с трансплантацией органов вызовет сильный международный ответ.

В Министерстве иностранных дел Украины Суспільному сообщили, что ведомство сейчас проверяет информацию.

"МИД Украины поручило украинскому посольству в Софии проверить эту информацию с болгарскими правоохранителями", - сообщили журналистам в МИД.

25 декабря 2019 года в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Бригада врачей во главе с Борисом Тодуровым прооперировала пациента с выраженной дилатационной кардиомиопатией. Знаковое событие для украинской медицины состоялась в Ковельской районной больнице Волынской области. Донором стал пациент, погибший в аварии. Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам. Кроме сердца трансплантировали и одну почку, другую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро так же провели операцию. Всего за год трансплантировали восемь сердец в четырех городах Украины.