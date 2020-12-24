Почему вето Трампа не повлияет на военную помощь Украине

Вето Трампа не касается помощи Украине. Фото: Reuters

Украина получит военную поддержку от США в 2021 году несмотря на вето оборонного бюджета США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом на канале "Украина 24".

"Оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украины. $250 млн, это стопроцентная правда. Но утверждать, что "Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины" - это создает ложное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине нет. Бюджет ветирован абсолютно по другим причинам", - сказал Кулеба.

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"Я даю вам стопроцентную гарантию, что после того, как вето будет преодолено или ситуация разрешится любым другим способом, суммы поддержки Украины останутся. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка США Украина не просто сохранится, а усилится. И мы будем над этим упорно работать", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект о политике в области обороны. Законопроект предусматривает 3%-ное повышение заработной платы военнослужащим США и более $740 млрд на военные программы и строительство.