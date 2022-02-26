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Спецтема: Напад Росії на Україну

Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут

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Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Президент Джо Байден огласил санкции против России в четверг. Серди них не было отключения России от SWIFT / Getty Images

Президент Джо Байден заявил в четверг, что США вводят санкции против России за ее нападения на Украину. Также ЕС ввел санкции. Однако была одна область, где стороны не смогли договориться, и ответить вместе – отключения России от SWIFT. Об этом пишет The New York Times.

Бельгийская служба обмена сообщениями, известная как "Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций", объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений по миру.

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Если Россию отключат от SWIFT, то страна будет фактически отрезана от большей части глобальной финансовой системы. Но сделать это будет непросто. Отключения также может привести к ряду дорогостоящих осложнений для стран, которые ввели эту санкцию, потому что многие из них зависят от России в плане покупки энергоносителей и других сырьевых товаров. Это заставило некоторые страны, особенно в Европе, отказаться и не нажать на курок. Против выступили Германия, Италия, Венгрия и Кипр. До субботы Италия и Германия изменили мнения. Также такое решения поддержала Франция, а Великобритания одной из первых поддержала эту санкцию. Остались Венгрия и Кипр.

SWIFT - глобальный кооператив финансовых учреждений, основанный в 1973 году, когда 239 банков из 15 стран собрались вместе, чтобы выяснить, как лучше обрабатывать трансграничные платежи. Он не хранит и не переводит средства, но позволяет банкам и другим финансовым компаниям предупреждать друг друга о предстоящих транзакциях.

Из-за зависимости Европы от экспорта энергоносителей из России некоторые лидеры Европы не желали отключать Россию и сделать бизнес с ней дороже

Блокирование доступа России к SWIFT ограничит ее возможности по проведению международных финансовых операций, заставив импортеров, экспортеров и банки искать иные способы передачи платежных инструкций. По мнению аналитиков, из-за сильной зависимости Европы от покупки энергоносителей из России некоторые лидеры не желают идти на этот шаг и делать ведение бизнеса с Россией более дорогостоящим и сложным.

Премьер Великобритании Борис Джонсон активно настаивал на отключении. В четверг Байден заявил, что санкции, введенные США в отношении российских финансовых учреждений, будут иметь такие же последствия, как отключения, но часть Европы пока выступает против такого шага.

Недавно, в 2018 году, администрация Дональда Трампа добилась подобного шага в отношении Ирана. В итоге, SWIFT разорвал связи с иранскими банками. Опыт есть.

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Отключения России может иметь неприятные последствия, заставляя ее искать альтернативные способы участия в мировой экономике, включая укрепление связей с Китаем или разработку цифровой валюты.

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Эмили Килкриз утверждает, что отключения может ускорить расширения использования РФ собственной службы обмена финансовыми сообщениями и приблизить ее к Китаю.

Советник юридической фирмы Ferrari&Associates Майкл Паркер считает, что отключения России откроет двери для других обходных путей, включая поиск альтернативных систем межбанковской связи.

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Когда в 2014 году США рассматривали вопрос об отключении России за аннексию Крыма, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин подсчитал, что ВВП России сократится на 5% в год из-за этого.

Издания Financial Times также пишет, что этот шаг нанесет ущерб способности России получать прибыль от экспорта нефти и газа, которые составляют 40% ее доходов.

Россия создала альтернативную платежную систему. У Китая также есть своя система, которую Россия могла бы использовать. Но обе значительно меньше, чем SWIFT, и не смогут в достаточной мере компенсировать боль от отключения.

Все, кто сомневается, надо ли отключать Россию должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

Автор: Игорь Тымоць
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