Победит Россия или Европа: в Армении досрочно избирают парламент

И.о. премьер-министра Никол Пашинян является кандидатом в премьеры от партии "Гражданский договор". Фото: Reuters

В Армении состоялись досрочные парламентские выборы.

В них приняли участие 21 партия и четыре политические блоки, сообщает "Радио Азатутюн".

Явка по стране составила 49,4%. По данным ЦИК, на выборах с 2 593 572 избирателями проголосовали 1 281 174.

Явка в Ереване - 51,55%.

И.о. премьер-министра Никол Пашинян является кандидатом в премьеры от партии "Гражданский договор". Главным соперником правящей партии считают блок "Айастан" ( "Армения") во главе с экспрезидентом Армении Робертом Кочаряном.

Кроме того, в выборах приняли участие партии "Справедливая Армения", "Армянский национальный конгресс", Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение"), партия "Свобода", блок "Честь имею", партия "Единая Родина", партия "Всеармянская национальная государственность", "Просветленная Армения", "Наш дом - Армения", "Республика", "Армянская семья", "Свободная Родина", "Процветающая Армения", Демократическая партия Армении и другие.

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Проходной барьер для партий составляет 5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, а для политических блоков - 7%.

Досрочные выборы прошли на фоне затяжного политического кризиса, обусловленного политической борьбой внутри страны и разочарованием после поражения в войне за Карабах осенью 2020 года.

Эти выборы могут стать шансом для России поквитаться за революцию 2018 и привести к окончательной победы в Армении пророссийского курса - вместо попыток сохранить многовекторную политику и иметь тесные отношения с европейскими странами.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания, парламента и назначения новых выборов.

Внеочередные парламентские выборы назначили на 20 июня. Старый парламент будет функционировать до избрания нового.