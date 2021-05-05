По возвращении из Индии грозит тюрьма

Родственники готовят погребыльные костры для умерших от коронавируса близких ФОТО: Getty Images

В Австралии запретили въезд в страну любому, кто в течение последних двух недель был в Индии. Запрет распространяется и на австралийцев.

За нарушение грозит срок до пяти лет тюрьмы и штраф 66 тыс. австралийских долларов — 1,4 млн грн.

"Для цивилизованного мира это сомнительное решение, — комментирует Gazeta.ua адвокат из Сиднея Шарлин Гирвин. — Но правительство хочет как можно дольше уберечься от индийской мутации коронавируса. Поэтому идут на такие жесткие шаги".

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В Индии сейчас до 10 тыс. австралийцев.

"Мы уехали еще в позапрошлом году, — рассказала дизайнер 46-летняя Аманда. — Но тут начались проблемы с января. У меня меньше заказов, трехлетний сын часто болеет. Увидев медицинский коллапс, ждали эвакуации. Здесь никто не поможет в случае болезни. Нам ответили, что это невозможно. Впервые слышу, чтобы правительство угрожало тюрьмой своим гражданам. Мы написали консулу, что у меня больная мать. Это ничего не дало ".

С 1 мая в Индии ежедневно фиксируют более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Таких темпов не было ни в одной стране.