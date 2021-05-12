По Тель-Авиву вновь запустили ракеты. Люди бегут в бомбоубежище

Тель-Авив подвергся новому массированному ракетному удару из Сектора Газы. В городе сработали сирены воздушной тревоги.
"Сейчас 3 часа ночи, и по Тель-Авиву снова запускают ракеты. Семьи бегут в бомбоубежища", - информирует армия обороны Израиля в Twitter.
Также группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, контролирующего Сектор Газы, объявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары по жилым домам.
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Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о намерении организации защищать интересы палестинцев в Иерусалиме и отвечать на действия Израиля.
Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газы по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газы, в результаты которых, как сообщил ранее представитель министерства здравоохранения палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.
В Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильской полицией.
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