По Тель-Авиву вновь запустили ракеты. Люди бегут в бомбоубежище

Под обстрелом оказался практически весь центральный район Израиля. Фото: Reuters

Тель-Авив подвергся новому массированному ракетному удару из Сектора Газы. В городе сработали сирены воздушной тревоги.

"Сейчас 3 часа ночи, и по Тель-Авиву снова запускают ракеты. Семьи бегут в бомбоубежища", - информирует армия обороны Израиля в Twitter.

Также группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, контролирующего Сектор Газы, объявила о запуске 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева в ответ на ракетные удары по жилым домам.

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Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о намерении организации защищать интересы палестинцев в Иерусалиме и отвечать на действия Израиля. Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газы по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газы, в результаты которых, как сообщил ранее представитель министерства здравоохранения палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей. В Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильской полицией.