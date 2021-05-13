По Израилю выпустили более 1,5 тыс. ракет за три дня

С начала обострения ситуации на границе с палестинским анклавом боевики террористического радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 1,5 тыс. ракет за последние три дня.
Об этом в Twitter сообщает израильская армия.
"С 10 мая боевики выпустили более 1,5 тыс. ракет из Сектора Газа по Израилю, терроризируя мирных жителей на расстоянии 140 км", - говорится в сообщении.
В ответ Израиль обстреливает Сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.
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Конфликт обострился в понедельник, когда израильский суд разрешил выселить поселение палестинцев в Восточном Иерусалиме.
Армия обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары были нанесены в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля. Также в ночь на 12 мая в районе Рамаль (Северо-западная окраина города Газа) было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.
Израильские военные усилили присутствие на границе с палестинскими территориями. Власти призывают израильтян оставаться дома и возле бомбоубежищ. Жестокие столкновения между полицией и демонстрантами, которые начались в Иерусалиме, распространились по арабским городам в Израиле, в результате чего застрелили одного человека.
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