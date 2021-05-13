По Израилю выпустили более 1,5 тыс. ракет за три дня

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 162
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 630
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 756
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 648
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1728
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2079
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
5
6
10
4
4
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
Видео
Все видео
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Где едят лягушек величиной с младенца
Где едят лягушек величиной с младенца
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1557
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 792
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 117
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 08:48

По Израилю выпустили более 1,5 тыс. ракет за три дня

  Комментировать
По Израилю выпустили более 1,5 тыс. ракет за три дня
ХАМАС терроризирует мирных жителей на расстоянии 140 км Фото: Reuters

С начала обострения ситуации на границе с палестинским анклавом боевики террористического радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 1,5 тыс. ракет за последние три дня.

Об этом в Twitter сообщает израильская армия.

"С 10 мая боевики выпустили более 1,5 тыс. ракет из Сектора Газа по Израилю, терроризируя мирных жителей на расстоянии 140 км", - говорится в сообщении.

В ответ Израиль обстреливает Сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили количество жертв в результате обстрелов Израилем Сектора Газа

Конфликт обострился в понедельник, когда израильский суд разрешил выселить поселение палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Армия обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары были нанесены в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля. Также в ночь на 12 мая в районе Рамаль (Северо-западная окраина города Газа) было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.

Израильские военные усилили присутствие на границе с палестинскими территориями. Власти призывают израильтян оставаться дома и возле бомбоубежищ. Жестокие столкновения между полицией и демонстрантами, которые начались в Иерусалиме, распространились по арабским городам в Израиле, в результате чего застрелили одного человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «По Израилю выпустили более 1,5 тыс. ракет за три дня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Как КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 8640
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 7326
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5788
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 5481
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 4122
Мир
Как КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II
Как КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II
 Просмотров: 180
Сообщили количество жертв в результате обстрелов Израилем Сектора Газа
Сообщили количество жертв в результате обстрелов Израилем Сектора Газа Просмотров: 315
Американский трубопровод Colonial Pipeline не будет платить хакерам и восстанавливает работу
Американский трубопровод Colonial Pipeline не будет платить хакерам и восстанавливает работу Просмотров: 261
Отец 151 ребенка планирует жениться в 17 раз
Отец 151 ребенка планирует жениться в 17 раз Просмотров: 540
Леопарда-беглеца ловят на цыплят
Леопарда-беглеца ловят на цыплят Просмотров: 144
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
6
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 199
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть