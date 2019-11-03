По черноморскому городу пронесся смерч

В Батуми наблюдали смерч. Фото: Facebook

В грузинском городе Батуми наблюдали смерч.

По черноморскому побережью пронесся сильный шторм, сообщает ბათუმი/Batumi в Facebook.

Смерч образовался недалеко от берега. Он двигался в северном направлении и затих у побережья Кобулети.

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В Национальном агентстве окружающей среды отметили, что непогода на черноморском побережье Грузии сохранится еще несколько дней. Текущая сила шторма на Черном море составляет 4-5 баллов.

В Приазовском районе Запорожской области заметили мощный смерч. Страшное природное явление появилось внезапно, несмотря на безветренную погоду с ясным небом.