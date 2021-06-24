Плотная песчаная буря надвигается на Европу

На Европу надвигается песчаная буря. Фото: NASA Terra / MODIS

Плотное облако пыли надвигается на Италию над Средиземным морем и Юго-Восточную Европу из Сахары.

Об этом сообщило издание The Watchers.

В сочетании с высокими температурами эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеванием и снижению качества воздуха.

24 июня облако распространится на большую часть Юго-Восточной Европы - Словению, Хорватию, Сербию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песчаная буря вызвала панику у жителей турецкой провинции

Вероятно, 25 июня облако пыли надвинется на Южную Италию и Грецию.

Пылевая буря, которая накрыла Украину, может продержаться до 25 июня. Причиной пылевой завесы является сухая и жаркая погода, а также сильный ветер, пыль и песок, который попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.