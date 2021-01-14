Племяннику Елизаветы II грозит тюрьма за попытку изнасилования

Племянника Елизаветы II могут посадить на 5 лет. Фото: nachedeu

Внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II 34-летний граф Саймон Боуз-Лайон признался в попытке изнасилования 26-летней гости замка Глэмис - родового гнезда королевского клана.

Член монаршей семьи может получить до 5 лет тюрьмы, сообщил Page Six.

В феврале 2020 года граф Лайон напал на женщину в замке и домогался ее в течение 20 мин. У него не получалось снять с нее ночную рубашку.

Графа внесли в реестр сексуальных преступников и выпустили под залог.

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Пострадавшая женщина заявила, что Лайон пришел в ее спальню ночью без приглашения и разбудил ее стуком в дверь. Она открыла, и он сразу толкнул ее на кровать и начал целовать. Граф был пьян, поэтому не смог раздеть свою жертву. Женщина отбивалась. Утром она убежала из замка и пошла в полицию.

По словам Боуз-Лайона, ему стыдно за содеянное, он просит прощения у женщины.

"В ночь инцидента я много выпил. Я признаю, что алкоголь не является оправданием моего поведения. Приношу свои извинения, прежде всего, женщине, о которой идет речь, но я также хотел бы извиниться перед семьей, друзьями и коллегами за причиненные им страдания", - прокомментировал он.

Фейковая королева Великобритании Елизавета II выступила с речью на телевизионных экранах страны. Монархиню создали с помощью искусственного интеллекта, чтобы продемонстрировать, как легко распространять дезинформацию.