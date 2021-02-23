Племянник Елизаветы II сел в тюрьму за сексуальные домогательства

Саймона Боуз-Лайона приговорили к 10 месяцам заключения. Фото: GuardianLifeNG

Племянника королевы Великобритании Елизаветы II графа Стратмора и Кингхорна 34-летнего Саймона Боуз-Лайона британский суд приговорил до 10 месяцев за решеткой за сексуальные домогательства.

Подробностями поделилось издание Sky News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7-летнего принца Джорджа пытались отравить террористы из ИДИЛ

Боуз-Лайон признался, что домогался к женщине, которая гостила в замке Глэмис в феврале 2020 года.

По словам графа, тогда он много выпил, но это не оправдывает его поведения.

Внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II граф Саймон Боуз-Лайон признался в попытке изнасилования 26-летней гости замка Глэмис - родового гнезда королевского клана.