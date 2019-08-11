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воскресенье, 11 августа 2019 23:11

Пластиковые пакеты хотят законодательно запретить в Германии

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Пластиковые пакеты хотят законодательно запретить в Германии
В правительстве Германии планируют запретить пластиковые пакеты. Фото: Львовский портал.

В немецком правительстве работают над законом, который бы запрещал использовать пластиковые пакеты.

"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - заявили министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце, сообщает DW.

Она вспомнила о добровольном соглашение с предприятиями от 2016 об уменьшении использования пластиковых пакетов.

"Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - подчеркнула министр.

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Согласно условиям добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные средства за пластиковые пакеты. Теперь министр планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.

3 июля в Киеве в рамках Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов прошла акция "День без полиэтилена". Пластиковые пакеты предлагают заменить бумажными или использовать эко-сумки и вязаные авоськи.

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