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четверг, 01 апреля 2021 19:28

Пивовары меняют пиво на солнечную энергию

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Пивовары меняют пиво на солнечную энергию
Дома в Австралии могут заработать пиво за избыток энергии / Getty images

Дома с солнечными панелями на крыше теперь могут получать оплату пивом за чрезмерную электроэнергию в Австралии.

Пивоварни Carlton and United Breweries или CUB, и Asahi Group предлагают пиво в обмен на солнечную энергию. Это едва ли не первый в мире такой обмен. Об этом пишет Independent.

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По словам владельцев CUB, за каждые $23 солнечной энергии, которые генерирует дом, владелец может получить 24 банки пива, которые стоят $38 в магазине.

"Единственное, что лучше, чем пить большое холодное пиво на австралийском солнце - это зарабатывать на пиво, пока его пьете", - сказал менеджер по маркетингу пивоварни Victoria Bitter Брайан Фан.

Пивовары сделали такое предложение, чтобы помочь достичь цели Австралии в 2025 использовать на 100% возобновляемую энергию. Они также установили солнечные панели на своем заводе в Мельбурне и покупают электричество в солнечной фермы.

Также на прошлой неделе было объявлено, что австралийские дома вскоре смогут получать плату за экспорт электричества в энергосистему страны, когда не имеют в ней необходимости.

Бытовая солнечная энергия популярна в Австралии. Около 20% домов имеют солнечные панели. В отчете, опубликованном Австралийской академией наук, говорится, что цель страны по достижению нулевых выбросов углекислого газа к 2050-му является абсолютным минимумом, необходимым для смягчения влияния на изменения климата. Ученые призвали правительство ускорить переход от ископаемого топлива к восстановительного.

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Дата
01
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