Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей

Спасатель хотел показать детям опасность рептилий. Фото: ViralPress

Спасателя из Бангкока Кхуна Апичета на глазах у школьников стал душить 5-метровый питон.

Мужчина хотел показать, насколько рептилии могут быть опасными и как себя вести, если они начинают извиваться вокруг тела, сообщает metro.co.uk.

Его коллега объясняет детям, что змея сначала кусает, а затем начинает душить свою жертву. Но этот питон прирученный.

Апичет все больше краснеет, пытаясь освободиться из плена рептилии. Мужчина проталкивает руку между шеей и питоном, чтобы тот не задушил его до потери сознания. Дети на видеоролике в это время весело смеются.

Действо продолжалось, пока его коллега-диктор не помог спасателю освободиться.

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3 мальчишек приложили немало усилий для спасения собаки от змеи. Рептилия крепко обвила четвероногого и до последнего не ослабляла хватку. В конце концов собаку удалось спасти. Чтобы уберечься от нападения в ответ, один из мальчиков прижал голову пресмыкающегося металлическим шестом. В это время 2 других детей взялись освобождать пса от тесных змеиных "объятий".