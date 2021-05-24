Писателя Оскара Уайльда осудили за гомосексуализм

Писатель Оскар Уайльд / Getty Images

25 мая 1895 года английского писателя Оскара Уайльда отправили в тюрьму после того, как признали виновным в содомии. Знаменитый автор "Портрета Дориана Грея" привлек внимание к своей личной жизни во время вражды с сэром Джоном Шолти Дугласом, сын которого имел связь с Уайльдом.

В то время в Великобритании гомосексуализм был уголовным преступлением и серьезным общественным табу. Уайльд постоянно скрывал сексуальную ориентацию. Однако после того, как Дуглас начал распространять сплетни о гомосексуализме писателя, вынужден был подать на него в суд за клевету.

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В суде Дуглас утверждал, что Уайльд в период с 1892-го по 1894-й склонил 12 мальчиков к содомии. На третий день судебного разбирательства адвокат Уайльда отозвал иск, поскольку было множество доказательств вины клиента. После этого суд выдал ордер на арест писателя по обвинению в непристойном поведении.

Вместо того чтобы бежать во Францию, Уайльд решил остаться и предстать перед правосудием. Во время суда горничная писателя сказала, что видела молодых мужчин в его постели, а экономка в отеле заявила, что на его простыне были пятна фекалий. Уайльда посадили за решетку.

"Это худшее дело, которое когда-то рассматривал. Я вынесу самый строгий приговор, который допускает закон. Суд приговорил вас к тюрьме и двум годам каторжных работ", - заявил судья.

Уайльд отсидел два года, а потом последние три года жизни провел в изгнании. Он умер в возрасте 45 лет. Был похоронен в Париже.