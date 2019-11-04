Пираты взяли в плен 9 моряков

Моряков похитили, когда корабль стоял на якоре. Фото: lenta.ua

Пираты похитили 9 моряков норвежского транспортного судна MV Bonita.

Инцидент произошел у берегов западноафриканского государства Бенин, сообщает CNN.

"На побережье Бенина пираты напали на судно MV Bonita, которое принадлежит норвежской транспортной компании J.J. Ugland, и похитили 9 членов его экипажа ", - говорится в сообщении.

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Похитили моряков в субботу, 2 ноября, когда корабль стоял на якоре в порту Котону. О нападении местным властям сообщили другие моряки, которых пираты не тронули.

Представители J. J. Ugland выясняют детали происшествия и поддерживают постоянную связь с соответствующими органами и родственниками членов экипажа. Информации о гражданстве похищенных моряков пока нет.

Возле берегов Камеруна неизвестные похитили европейских и азиатских моряков. Как отмечается, моряки были захвачены на борту их судна, которое находилось на рейде недалеко от города Дуала.