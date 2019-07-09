Швейцарские пилоты перепутали координаты и устроили авиашоу на сельском празднике. Фото: youtube

Швейцарские пилоты из группы Patrouille Suisse случайно показали авиашоу в селе Мюмлисвиль. Они должны были принимать участие в мероприятии в честь 100-летия смерти Оскара Бидер, который первым перелетел Альпы в Лангебруци.

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Однако не имели GPS навигации и когда увидели празднования на фестивале Йодль в селе, то устроили шоу там, пишет ua.news.

В Минобороны Швейцарии извинились за ошибку.



Столкнулись 2 истребителя Еurofighter вооруженных сил Германии. Пилоты катапультировались, их разыскивают. Авария произошла 24 июня в районе федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания на северо-востоке страны, сообщает немецкий телеканал NTV. Самолеты упали в лес недалеко от озера Мюриц. На месте катастрофы вспыхнул огонь, туда направились спасатели и пожарные.