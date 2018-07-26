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четверг, 26 июля 2018 16:21

Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
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Мери Эллис пошла на войну в 24-летнем возрасте
Фото: ВВС
Мери Эллис пошла на войну в 24-летнем возрасте
За время войны Мерри пилотировавшая около 1 тыс. cамолетов. На фото позирует возле музейного экспоната своего любимого истребителя Spitfire
За время войны Мерри пилотировавшая около 1 тыс. cамолетов. На фото позирует возле музейного экспоната своего любимого истребителя Spitfire
Мери Эллис пошла на войну в 24-летнем возрасте

25 июля в Великобритании на 101-м году жизни скончалась одна из последних женщин-пилотов Второй мировой Мэри Эллис. За четыре года войны она пилотировала около 1000 самолетов 76-ти различных типов.

Женщина записалась добровольцем в армию в 1941 году, когда услышала призыв по радио. Доставляла самолеты на фронт. Среди других, перегнала 400 истребителей Spitfires и 47 бомбардировщиков Wellington, сообщает ВВС.

"Когда я пошла к своему первому Spitfire, то мужчина, который помогал мне с парашютом, спросил: "Сколько из них ты перегнала раньше?" "Ни одного, это первый". Он чуть не умер от шока и упал с самолета. Когда пригнала первый бомбардировщик, мужчины с аэродрома искали пилота в самолете. Не могли поверить, что такая маленькая девушка может управлять такой машиной", - вспоминала Мэри.

Некоторые называли ее последней из женщин-пилотов Второй мировой. На самом деле, таких ветеранов осталось еще трое.

Мери (в девичестве Уилкинс) родилась на ферме возле военной авиабазы в британском Лифилде, графство Оксфордшир. Самолетами интересовалась с первых лет. Однажды отец заплатил пилотам, чтобы ее покатали в кабине. Это изменило ее жизнь навсегда, вспоминала. Подростком посещала уроки пилотирования. Полученная лицензия позволила вступить в ряды пилотов.

"Женщины, которые стремятся служить своей стране, должны взяться на работу более подходящую для своего пола, а не посягать на мужские должности", - писал британский журнал Aeroplane 1940 года.

"Угроза - это женщина, которая думает, что она должна лететь в скоростном бомбардировщике. А самой не хватает интеллекта, чтобы правильно чистить пол больницы", - писал другой журналист.

Я просто знала, что должна сделать что-то перед тем, как взорвется двигатель

Работа пилота была опасной. В британской армии самолетами управляли 168 женщин. Погибла почти каждая десятая.

Часто приходилось перегонять незнакомые самолеты. Руководствовались лишь заметками пилота, в которых были инструкции по посадке, вспоминала Мэри. Однажды ее самолет едва не расстреляли, возможно, британцы. В другой раз полетела в туман и едва не врезалась в другой истребитель, который летел навстречу. Также пережила аварийную посадку, когда шасси на ее Spitfire заклинило, что привело к перегреву двигателя.

"Я просто знала, что должна сделать что-то перед тем, как взорвется двигатель. Никто не волновался. Это просто часть работы с самолетом", - вспоминала Мэри.

В 1944 году погибла ее подруга Дора Ланг.

"Я очень скучала. В течение двух дней мне не разрешали летать. А я и не хотела. А потом поняла, что война продолжается. И мы должны продолжать выполнять свои обязанности", - рассказывала.

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После войны Мэри руководила местным аэропортом на острове Уайт в 1950-1970 годах. В 1961 вышла замуж за пилота Дона Эллиса. Вместе прожили до его смерти в 2009 году.

В 2017 году на 100-й день рождения устроили вечеринку-сюрприз. Выступая там, сказала что Spitfire всегда был ее любимым самолетом.

"Я люблю его больше всех. Думаю, это символ свободы", - сказала она.

В японском городе Йокагама умер самый старый человек на планете. О смерти 117-летней Тис Мияко 26 июля сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии

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