Пикник и веселое "пати": в соцсетях показали, как проходил протест в Париже

На протест проти реформ Макрона вийшли близько 40 тис. Фото: Twitter.

Около 40 тыс. протестующих в Париже устроили пикник, плясали и шумели, чтобы показать негативное отношение к реформам Эммануэля Макрона. Демонстрация стала заключительной в серии митингов против президента Франции.

Участники митинга называют акцию "вечеринкой для Макрона", ведь собрание приурочено к первой годовщине его правления, сообщает apnews.com.

Чтобы избежать повторения насилия и разрушений, которые произошли в Париже в День труда 1 мая, улицы патрулировали более 2 тыс. полицейских. На нарушителей выпускали слезоточивый газ. Восемь человек были арестованы.

https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_blagodaryu-vas-za-priem-i-appetitnuyu-zhenu-makron-okonfuzilsya-na-presskonferencii/834798В целом атмосфера в субботу была облегчением после майского насилия, в ходе которого демонстранты зажигали факел автомобилей, громили mcdonald's и магазины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодарю вас за прием и аппетитную жену - Макрон оконфузился на пресс-конференции

Gazeta.ua предлагает просмотреть фото и видео протеста, которыми поделились пользователи соцсети Тwitter.

Во время подавления беспорядков на манифестации 1 мая полиция задержала 276 человек. По предварительным данным, экстремисты "нанесли вред 31 магазину, сожгли шесть автомобилей, еще 10 машин пострадали от их действий".