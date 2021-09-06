Пикап упал со скалы в пропасть: погибли 12 пассажиров

В Китае пикап упал со скалы. Фото: скриншот с видео

5 сентября, в воскресенье, в Китае со скалы в пропасть упал пикап с 14 пассажирами.

Об инциденте сообщило издание China Daily.

До прибытия спасателей погибли 11 человек. Еще один скончался после госпитализации. Двое выжили. Их доставили в больницу с травмами, не представляющими опасности для жизни.

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Большинство погибших были сотрудниками ближайшей чайной фермы.

На место аварии прибыла группа экстренного реагирования и органы общественной безопасности.

Полиция проводит расследование. Другие местные СМИ сообщают о том, что пассажиров в пикапе было больше. Заявляют, что 15 человек погибли и один выжил.

Вблизи села Стрибожи в Пулинской территориальной общине в Житомирской области автобус столкнулся с автовозом и загорелся. Один человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью. Всего в автобусе находились 25 пассажиров, все украинцы. Погибший - второй водитель автобуса, который отдыхал.