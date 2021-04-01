Pfizer снизил эффективность своих вакцин от коронавируса

Вакцины Pfizer / BioNTech эффективны на 91,3%. Фото: Reuters

Оценку эффективности вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech занизили с 95% до 91,3% после 6 месяцев испытаний.

В исследовании принимали участие более 12 тыс. полностью привитых добровольцев, пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На заводе испортили 15 млн доз вакцины против Covid-19

В ходе испытания зарегистрировали более 900 случаев заболевания на ковид. Большинство из тех, кто заразился, получили плацебо вместо вакцины.

"Вакцина может эффективно защищать от циркулирующих в настоящее время штаммов, что является критическим фактором для достижения коллективного иммунитета и окончании пандемии", - сказал исполнительный директор BioNTech Угур Шахин.

По словам экспертов, они боятся, что новые мутации коронавируса из ЮАР и Бразилии будут более устойчивыми к существующим вакцинам.

Вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech на 100% эффективны для детей 12-15 лет.