Pfizer снизил эффективность своих вакцин от коронавируса

Оценку эффективности вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech занизили с 95% до 91,3% после 6 месяцев испытаний.
В исследовании принимали участие более 12 тыс. полностью привитых добровольцев, пишет Reuters.
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В ходе испытания зарегистрировали более 900 случаев заболевания на ковид. Большинство из тех, кто заразился, получили плацебо вместо вакцины.
"Вакцина может эффективно защищать от циркулирующих в настоящее время штаммов, что является критическим фактором для достижения коллективного иммунитета и окончании пандемии", - сказал исполнительный директор BioNTech Угур Шахин.
По словам экспертов, они боятся, что новые мутации коронавируса из ЮАР и Бразилии будут более устойчивыми к существующим вакцинам.
Вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech на 100% эффективны для детей 12-15 лет.
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