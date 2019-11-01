Певцу Лепсу запретили въезд в Латвию

Лепса связывают с российской мафией. Фото: КП

Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает Delfi.

Решение приняли на основании оценки органов безопасности и второй части 61 статьи закона Об иммиграции. Въезд Лепсу запретили на неопределенное время.

Минфин США заявил, что Григорий Лепс связан с преступным синдикатом "Братский круг". Американские следователи считают, что он является курьером мафиозной структуры. "Братский круг" создан на постсоветском пространстве и действует в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Занимается отмывания денег и торговлей наркотиками.

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Сам Григорий Лепс отрицает свою связь с мафией. Но на многих видеозаписях и фотографиях певец встречается с лидерами преступной группировки и выступает на их юбилеях.

В Украине Григорий Лепс невъездной с 2015 года. В 2003 году ему запретили въезд в США, обвинив в связях с русской мафией. В 2016 году Лепсу отказали во въезде в Великобританию.