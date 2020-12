Песня The Beatles начала британское "вторжения" в Америку

Пластинка I Want to Hold Your Hand / Wikipedia

12 декабря 1963-го песня I Want to Hold Your Hand, то есть "Я хочу держать твою руку", группы The Beatles в третий раз поднялись на высшую строчку британского хит-парада.

Песню написали Джон Леннон и Пол Маккартни. Они впервые ее записали 17 октября 1963-го.

Впервые песню выпустили на пластинке в Великобритании 29 ноября 1963-го. Выпуск в США состоялся 26 декабря 1963-го.

С этой песней связан беспрецедентный успех The Beatles в США и начало так называемого британского "вторжения" в Америку.

К моменту выхода песни на родине музыкантов в Европе уже расцвела битломания. Однако Америка была неприступна твердыней для европейских звезд. Первые записи The Beatles в Америке провалились. Частично это объясняется тем, что сделаны они были мелкими фирмами и тиражи были соответствующими.

Продюсер группы Брайан Эпштейн решил договориться с фирмой Capitol Records в США, чтобы и выпустила I Want to Hold Your Hand. Выпуск одноименной пластинки запланировали на 13 января 1964-м. Однако в середине декабря английский пластинка попала в руки американских диск-жокеев, и песню запустили в эфир.

Неофициальная премьера вызвала шквал телефонных звонков радиослушателей. Такой ажиотаж заставил руководство Capitol Records пересмотреть первоначальные планы и передвинуть дату выпуска на 26 декабря. Кроме того, если сначала шли споры, не великоват для неизвестной иностранной группы первый тираж - 200 тыс. экземпляров, то со временем трем заводам грампластинок поручили отпечатать к середине января 1 млн копий. Фирма также решила потратить на рекламу неслыханную по тем временам сумму - $50 тыс.

До 9 января тираж пластинки составил полмиллиона экземпляров, а 17 января она вышла на первое место хит-парада журнала Cash Box.