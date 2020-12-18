Песков признался, що за Навальным "присматривает" ФСБ

За Навальным всегда следит ФСБ. Фото: hornews

За российским оппозиционером Алексеем Навальным все время "присматривают" кремлевские спецслужбы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщил телеканал "Дождь".

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"Помните, я уже говорил, что я о пациенте больше не хочу давать комментариев и не буду. Это первое. А президент же сказал причину, почему за Навальным наблюдают ФСБ. Растут уши спецслужб других стран. И мы тоже неоднократно говорили, что вызывают много вопросов различные высказывания по призывами о свержении власти и так далее", - сказал Песков.

На вопрос, почему не предотвратили отравления Навального, если все время он был под наблюдением, спикер ответил: "Это не ко мне".

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал комментарий по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального кремлевскими спецслужбами.