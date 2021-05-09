Песчаная буря вызвала панику у жителей турецкой провинции

В районе Кулу из-за шторма возникло пылевое облако, видимость упала до нуля. Фото: Pixabay

В результате шторма и мощной песчаной бури, которая накрыла провинцию Конья, разрушено здание автовокзала, повреждены транспортные средства и жилые здания. Стихия вызвала панику среди населения.

Об этом сообщает СNN Türk.

"Сильный ветер снес здание автовокзала в Джиханбейле, повредив два автобуса и три автомобиля, которые были припаркованы поблизости", - сообщает телеканал.

В районе Кулу из-за шторма возникла пылевое облако, видимость упала до нуля. Облако пыли, возникшего неожиданно, вызвало панику среди населения. Шторм продолжался около часа.

14 апреля 1935-го во время так называемого Черного воскресенья югом США пронеслась одна из самых разрушительных пылевых бурь 1930-х. Сильный ветер поднял тучи из черного песка и пыли. Стало так темно, что некоторые очевидцы считали, что наступил конец света.