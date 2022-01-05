Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"

Спасенный хорват Грг Бркич с псом Нортом, который 13 ч. согревал мужчину и так спас ему жизнь. Фото: facebook.com/HrvatskaGSS/

В Хорватии собака спасла 20-летнего хозяина Грга Бркича от холодной смерти в горах. Четвероногий 13 ч. лежал на мужчине и согревал его. Это позволило избежать обморожения мужчины.

Событие произошло в ночь на 2 января, сообщила Горная спасательная служба страны в Facebook.

Бркич вместе с друзьями пошел в поход по горному массиву Велебит, тянущемуся вдоль побережья Адриатического моря. Во время подъема мужчина сорвался с высоты 150 м, упал и повредил правую ногу. В этот момент Бркич нес на плечи упавшего вместе с ним 6-месячного маламута Норта. Пес не пострадал.

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Друзья Бркича не смогли его найти сами, поэтому обратились за помощью к спасателям. Те направили на поиски мужчины 27 спасателей, рассказал порталу HRT представитель Горной спасательной службы Иосиф Брожицевич. Поиски происходили на высоте 1,8 тыс. м над уровнем моря и усложнялись снегом, льдом, крутыми подъемами и поваленными деревьями, которые блокировали дорогу.

Через 13 ч. после сообщения об исчезновении Бркича спасатели нашли его с Нортом. Пес сидел на муже и согревал его. Того успешно спустили с горы. Спасение Бркича спасатели назвали одним из самых сложных.

"За минуты и секунды до прибытия спасателей время как бы замедлилось… Этот маленький пес – настоящее чудо", - сказал Бркич изданию Jutarnji List.

Невероятная история произошла недалеко от села Тийглаш Ужгородского района Закарпатья. Два дня подряд собака оберегала и защищала свою травмированную поездом подругу на железнодорожном пути. Пес оставался с ней даже в опасные моменты, когда поезд проезжал над ними.