Пес съел паспорта и испортил семье отпуск

Элла Арунделл, 32 года, и ее муж Рассел Мак, 35 лет, из английского города Уинчестер, отменили свою поездку на Майорку из-за кокер-спаниеля Бейли, который погрыз паспорта их детей.

Пара со своими детьми Эрин, Тилли и Гарри заплатили $3300 и готовы были лететь в двухнедельный отпуск на Майорку, пишет Daily Mail.

Домашний любимец Бейли изменил их планы.

Автор: Daily Mail Пес съел детские паспорта и оставил семью без отпуска

Накануне Элла собрала все документы. Детские паспорта оставила на видном месте.

Утром Рассел услышал шум и спустился на первый этаж, чтобы посмотреть, чем играет пес. Когда он окликнул собаку, тот повернул голову. В зубах держал остатки детских паспортов.

Автор: Daily Mail Пес съел детские паспорта и оставил семью без отпуска

"Рассел поднялся в спальню и сказал:"Мы не едем в отпуск", - рассказала Элла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети опубликовали фотоподборку собак, которые излучают счастье

Следующие два дня пара пыталась решить проблему. Хотели воспользоваться ускоренной службой по изготовлению паспортов за 24 часа. Там отказались. В аэропорту сказали, что не примут остатки паспортов, которые Элла пыталась склеить.

Автор: Daily Mail Пес съел детские паспорта и оставил семью без отпуска

"Если бы это были паспорта взрослых, мы бы получили новые на следующий день. Если это дети до 16 лет, - надо ждать 7 рабочих дней", - рассказала женщина.

В конце концов, семья заплатила курортной компании еще $1300 и перенесла поездку на месяц.

В сети появились забавные селфи кота с собаками. Следует отметить, что фото ушастого действительно удачные. Кот по имени Гаф - настоящий мастер селфи, он имеет массу удачных личных снимков. Однако самые лучшие фото у Гафа получаются вместе с собаками. Среди них - как забавные селфи, так и достаточно серьезные. Однако наибольшим мастерством обладает хозяин Гафа, который и является настоящим автором фото.