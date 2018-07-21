 
Ексклюзивы
1/5
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 306
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 882
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2610
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3151
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 675
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6480
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1242
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3771
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3897
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133672
Фото
Все фото
19
10
27
16
8
Невозможно сдержать улыбку: показали забавные фото домашних любимцев
Невозможно сдержать улыбку: показали забавные фото домашних любимцев
Сеть повеселили забавные селфи кота с собаками
Сеть повеселили забавные селфи кота с собаками
Собачий фотограф года: показали лучшие фото конкурса
Собачий фотограф года: показали лучшие фото конкурса
Показали, почему работа фотографом дикой природы самая лучшая в мире
Показали, почему работа фотографом дикой природы самая лучшая в мире
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения
Видео
Все видео
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Вегана осудили за любовь к свинье
Вегана осудили за любовь к свинье
Битва титанов - разъяренный слон атаковал носорога
Битва титанов - разъяренный слон атаковал носорога
Засняли кабана, который переплывал Днепр
Засняли кабана, который переплывал Днепр
Птенец павлина удивил интернет
Птенец павлина удивил интернет
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3645
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 594
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3771
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3537
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26839
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 июля 2018
Просмотров: 1449
Гад Путін
– Дівчата, ви звідки? – питає англійською турок із татуюванням на грудях двох дівчат біля басейну в турецькому місті Белек. Якраз ...
суббота, 21 июля 2018 20:27

Сеть повеселили забавные селфи кота с собаками
10

  Комментировать

В сети появились забавные селфи кота с собаками.

Следует отметить, что фото ушастого действительно удачные. Соответствующие снимки опубликовали в Facebook.

Кот по имени Гаф настоящий мастер Селфи, он имеет массу удачных личных снимков. Однако, самые лучшие фото в Гафа выходят вместе с собаками. Серед них, как забавные селфи, так и достаточно серьезные. Однако, наибольшое мастерство имеет хозяин Гафа, который и является настоящим автором фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собаки-шкодники: как животные молча просят прощения

Кот Гаф делает удачные снимки с собаками. Фото: Facebook
Кот Гаф делает удачные снимки с собаками. Фото: Facebook
Кот Гаф делает удачные снимки с собаками. Фото: Facebook
Кот Гаф делает удачные снимки с собаками. Фото: Facebook
Кот Гаф делает удачные снимки с собаками. Фото: Facebook

Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сеть повеселили забавные селфи кота с собаками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
35
 Просмотров: 190980
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 125023
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 38839
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 2 Просмотров: 38706
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
17
 Просмотров: 28064
Животные
Невозможно сдержать улыбку: показали забавные фото домашних любимцев
Невозможно сдержать улыбку: показали забавные фото домашних любимцев
19
 Просмотров: 693
Если ужалила медуза: 5 советов для быстрого выздоровления
Если ужалила медуза: 5 советов для быстрого выздоровления Просмотров: 486
Собачий фотограф года: показали лучшие фото конкурса
Собачий фотограф года: показали лучшие фото конкурса
27
 Просмотров: 2358
Показали, почему работа фотографом дикой природы самая лучшая в мире
Показали, почему работа фотографом дикой природы самая лучшая в мире
16
 Просмотров: 3547
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
75
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
10
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
7
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
6
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
5
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
Голосов: 810
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua