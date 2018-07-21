Сеть повеселили забавные селфи кота с собаками

В сети появились забавные селфи кота с собаками.

Следует отметить, что фото ушастого действительно удачные. Соответствующие снимки опубликовали в Facebook.

Кот по имени Гаф настоящий мастер Селфи, он имеет массу удачных личных снимков. Однако, самые лучшие фото в Гафа выходят вместе с собаками. Серед них, как забавные селфи, так и достаточно серьезные. Однако, наибольшое мастерство имеет хозяин Гафа, который и является настоящим автором фото.

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Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м.