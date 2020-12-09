Первый случай Covid-19 в Италии был на 3 месяца раньше официального

По результатам исследования Миланского государственного университета, первый случай коронавируса обнаружили еще в ноябре 2019 в 4-летнего мальчика. Фото: pixabay

В ноябре прошлого года итальянские врачи обнаружили первый случай коронавируса.

Это по меньшей мере на три месяца раньше первого официально объявленного Covid-случая в стране, сообщает ANSA.

По результатам исследования Миланского государственного университета, первый случай коронавируса обнаружили еще в ноябре 2019 года в 4-летнего мальчика.

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21 ноября ему стало плохо через кашель и насморк. Врачи считали, что у ребенка просто корь. Но только после взятия у него анализов у ​​ребенка подтвердился коронавирус. Таким образом первый случай коронавируса установили в Италии минимум на три месяца раньше, чем власть официально объявила о "пациенте 1" из Ломбардии.

Жительница итальянской Ломбардии за 101 год жизни переболела так называемым испанским гриппом более 100 лет назад и дважды коронавирусом. Жительница города Сондра, известная как баба Мария, родилась в 1919 году, пишет издание Corriere della Sera. В детстве излечилась от испанского гриппа. Весной этого года заразилась коронавирусом. В сентябре снова заболела на Covid-19 и успешно вылечилась. Об этом пишет польское издание DoRzeczy.