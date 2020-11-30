В 101 год пережила испанский грипп и дважды коронавирус

Иллюстративное фото. Скорая помощь в Италии / Reuters

Жительница итальянской Ломбардии за 101 год жизни переболела так называемым испанским гриппом более 100 лет назад и дважды коронавирусом.

Жительница города Сондра, известная как баба Мария, родилась в 1919 году, пишет издание Corriere della Sera. В детстве излечилась от испанского гриппа. Весной этого года заразилась коронавирусом. В сентябре снова заболела на Covid-19 и успешно вылечилась. Об этом пишет польское издание DoRzeczy.

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"Это один из немногих таких случаев в мире. Чрезвычайная устойчивость", - написал в письме-приветствии к женщине глава регионального правительства Аттилио Фонтана.

После пика заболеваний на коронавирус в Италии в середине августа, количество новых случаев идет на спад. В день фиксируют более 20 тыс. новых заражений. Всего в стране заболели 1,59 млн человек. Почти 55 тыс. умерли.

Италия на 8-м месте в мире по количеству больных на коронавирус, на 6-м по количеству смертей. А также на 4-м по количеству погибших на 1 млн населения - 910,55.