Первый сигнал для Украины: в США отменяют должность, которую занимал Курт Волкер

 
Ексклюзивы
1/5
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 9
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
1 Просмотров: 513
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Просмотров: 1566
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 414
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 837
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2016
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2178
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5112
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1683
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
5
8
6
6
4
Украинка рассказала об особенностях бизнеса на греческих продуктах
Украинка рассказала об особенностях бизнеса на греческих продуктах
Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы
Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
В России взорвался танкер: есть жертвы
В России взорвался танкер: есть жертвы
Видео
Все видео
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Российских пропагандистов высмеяли на Мировом форуме за демократию
Российских пропагандистов высмеяли на Мировом форуме за демократию
Показали, как астронавты спят в космосе
Показали, как астронавты спят в космосе
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
По черноморскому городу пронесся смерч
По черноморскому городу пронесся смерч
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1080
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 792
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3573
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2034
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 333
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 15:21

Первый сигнал для Украины: в США отменяют должность, которую занимал Курт Волкер

  Комментировать
Первый сигнал для Украины: в США отменяют должность, которую занимал Курт Волкер
Отменят должность спецпредставителя США по вопросам в Украине. Фото: s.mind.ua

Должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, отменят.

Ожидается, что все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики, сообщает Foreign Policy с ссылкой на действующих и прежних американских чиновников.

Ликвидация должности стала первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента президента США Дональда Трампа оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко и порохоботы разрушали репутацию Йованович - свидетельство чиновника

Американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего отменят, потому как администрации будет трудно найти хоть кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгресса в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента. К тому же их карьера пострадала или вообще уничтожена.

"Никто в здравом уме не захочет вступить в это роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желание заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал бывший чиновник США.

Осенью 2019 году в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Причиной стали публикации в СМИ, в которых со ссылкой на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследование деятельности в Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый сигнал для Украины: в США отменяют должность, которую занимал Курт Волкер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Киевляне начали проектировать самые большие в мире самолеты

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 54463
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 1 Просмотров: 12087
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 10341
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8821
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 8514
Мир
Илон Маск готовится создать город на Марсе уже через 20 лет
Илон Маск готовится создать город на Марсе уже через 20 лет Просмотров: 18
"Северный поток-2" надо остановить: Украина призвала ЕС к действиям
"Северный поток-2" надо остановить: Украина призвала ЕС к действиям Просмотров: 270
Цемаха объявили в федеральный и международный розыск
Цемаха объявили в федеральный и международный розыск Просмотров: 963
Польша на рекордную сумму оштрафует "Северный поток-2"
Польша на рекордную сумму оштрафует "Северный поток-2" Просмотров: 1026
Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу "Украина против России" по Крыму
Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу "Украина против России" по Крыму Просмотров: 387
Больше всего комментируют
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
3
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
3
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
2
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Голосов: 766
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua