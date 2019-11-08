Первый сигнал для Украины: в США отменяют должность, которую занимал Курт Волкер

Отменят должность спецпредставителя США по вопросам в Украине. Фото: s.mind.ua

Должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, отменят.

Ожидается, что все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики, сообщает Foreign Policy с ссылкой на действующих и прежних американских чиновников.

Ликвидация должности стала первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента президента США Дональда Трампа оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины.

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Американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего отменят, потому как администрации будет трудно найти хоть кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгресса в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента. К тому же их карьера пострадала или вообще уничтожена.

"Никто в здравом уме не захочет вступить в это роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желание заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал бывший чиновник США.

Осенью 2019 году в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации в СМИ, в которых со ссылкой на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследование деятельности в Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.