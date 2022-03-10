Первый с Уолл-стрит. Goldman Sachs сворачивает сделки в РФ

Goldman Sachs полностью выходит из российского рынка. Фото: goldmansachs.com

Один из самых крупных в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Inc. заявил, что планирует свернуть все операции в России.

Это первая компания среди крупных банков с Уолл-стрит, который выходит с российского рынка в результате войны против Украины. Об этом отмечает Bloomberg со ссылкой на сообщение инвестбанка.

"Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов во всем мире в управлении или закрытии уже существующих обязательств на рынке", - заявляет Goldman.

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В последние годы компания сохраняла присутствие в РФ, хотя страна не составляет значительной части ее глобального бизнеса. К концу 2021-го кредитный риск инвестбанка в России составил $650 млн.

В процессе ухода из России банк будет продолжать торговать корпоративными бондами, привязанными к стране. В то же время не будет делать ставки по их котировкам.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.