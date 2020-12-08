Первый человек в мире получил прививку от Covid-19

Маргарет Кинан получила первую прививку от коронавируса. Фото: Reuters

Жительница Северной Ирландии 90-летняя Маргарет Кинан первой в мире получила прививку от Covid-19.

Подробностями поделилось ВВС.

Вакцинация прошла в университетской больнице Ковентри.

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"Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать. Это означает, что я могу наконец провести время с семьей и друзьями в Новом году. Почти весь год я была одна", - рассказала женщина.

Программа вакцинация направлена ​​на защиту уязвимых слоев населения. Поэтому сейчас прививки будут получать люди старше 80 лет и медицинские работники.

В стране будут использовать вакцину от Pfizer и BioNTech.

В Великобритании началась вакцинация против Covid-19. Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок назвал 8 декабря "Днем-V" по аналогии с днем ​​высадки десанта во Франции, ознаменовавший финальный рывок союзников во Второй мировой войне.