Первый человек в мире получил прививку от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2 Просмотров: 459
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 504
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2952
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1566
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1611
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1764
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 297
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1080
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
3 Просмотров: 5859
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
3
5
7
4
3
Virus Terminator: грецкие ученые создали защитную супермаску
Virus Terminator: грецкие ученые создали защитную супермаску
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Снегопад вызвал транспортный хаос
Снегопад вызвал транспортный хаос
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Видео
Все видео
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 504
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2952
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1665
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1080
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 900
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
вторник, 08 декабря 2020 09:48

Первый человек в мире получил прививку от Covid-19

  Комментировать
Первый человек в мире получил прививку от Covid-19
Маргарет Кинан получила первую прививку от коронавируса. Фото: Reuters

Жительница Северной Ирландии 90-летняя Маргарет Кинан первой в мире получила прививку от Covid-19.

Подробностями поделилось ВВС.

Вакцинация прошла в университетской больнице Ковентри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцинация от Covid-19 не будет принудительна - ВОЗ

"Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать. Это означает, что я могу наконец провести время с семьей и друзьями в Новом году. Почти весь год я была одна", - рассказала женщина.

Программа вакцинация направлена ​​на защиту уязвимых слоев населения. Поэтому сейчас прививки будут получать люди старше 80 лет и медицинские работники.

В стране будут использовать вакцину от Pfizer и BioNTech.

В Великобритании началась вакцинация против Covid-19. Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок назвал 8 декабря "Днем-V" по аналогии с днем ​​высадки десанта во Франции, ознаменовавший финальный рывок союзников во Второй мировой войне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый человек в мире получил прививку от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В Киеве снесли памятник

Западные страны отдали украинские территории Польши

На опознание тел потребовалось 10 дней

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 10 Просмотров: 44424
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 15030
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 12465
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 11430
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 8784
Мир
Вакцинация от Covid-19 не будет принудительна - ВОЗ
Вакцинация от Covid-19 не будет принудительна - ВОЗ Просмотров: 36
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 630
Первая европейская страна начала массовую вакцинацию против Covid-19
Первая европейская страна начала массовую вакцинацию против Covid-19 Просмотров: 468
Байден выбирает возможного главу Пентагона. Впервые в истории им может стать афроамериканец
Байден выбирает возможного главу Пентагона. Впервые в истории им может стать афроамериканец Просмотров: 333
Премьер-министр Румынии ушел в отставку
Премьер-министр Румынии ушел в отставку Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
10
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
3
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
2
"Не проконтролировала эмоции": заместитель директора школы избила ученика перед всем классом
Голосов: 491
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть