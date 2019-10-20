Первый боевой лазер установят на военный корабль США

На десантный корабль USS Portland военно-морских сил США установят первый в истории американского флота боевой лазер.

Оружие, основным элементом которой является лазер с мощностью луча до 150 кВт, предназначено для уничтожения небольших судов и беспилотников, сообщило издание The Drive.

Корпорация Northrop Grumman выиграла контракт на производство боевого лазера, еще в 2015 году.

Автор: The Drive Корабль, на который установят лазерное оружие

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Автор: The Drive

В 2018 году, когда USS Portland вводили в действие, уже было известно, что первый опытный образец установят именно на этом корабле.

Автор: The Drive Корабль, на который установят лазерное оружие

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