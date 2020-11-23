Первые вакцины против коронавируса могут начать колоть 11 декабря

Вакцина против Covid-19 от Pfizer / Getty Images

Первые американцы могут получить вакцины против коронавируса 11 грудня, заявил руководитель американской программы прививок против Covid-19, доктор Монсеф Слау.

Вакцины должны доставить в центры иммунизации в течение 24 часов после получения окончательного разрешения на их использование, которое может быть выдано 10 декабря. Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

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Первыми вакцинируют врачей и наиболее уязвимы к болезни группы. Ранее компания Pfizer обратилась к американским властям с просьбой утвердить чрезвычайную ситуацию вакцинации против коронавируса. Заседание Комиссии по вопросам пищевых продуктов и медикаментов США, FDA, предстоит 10 декабря. Она может выдать разрешение на использование вакцины.

В США на 328 млн населения обнаруживают в день до 200 тыс новых случаев заражения коронавирус. В общем, в стране заболели 12,3 млн человек. 257 тыс. умерли.