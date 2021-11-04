Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса

Экспериментальная таблетка для лечения COVID-19 под названием Molnupiravir / Reuters

Великобритания в четверг, 4 ноября, первой в мире одобрила противовирусную таблетку от COVID-19.

Ее совместно разработали Merck и Ridgeback Biotherapeutics в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом пишет Reuters.

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Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения MHRA рекомендовало использовать препарат Molnupiravir как можно скорее после положительного результата теста на COVID-19 и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Это первое пероральное противовирусное средство от COVID-19, которое одобрено в мире. Разрешения на его использования ожидается также от регулирующих органов США. Американские соответствующие органы в этом месяце решат, санкционировать ли этот препарат.

За препаратом, который в Британии будет называться Lagevrio, внимательно следят. Поскольку данные в прошлом месяце показали, что он может вдвое снизить вероятность смерти или госпитализации наиболее подверженных риску развития тяжелой формы COVID-19, если его принимать на ранней стадии болезни.

В прошлом месяце Великобритания согласовала сделку с Merck на обеспечение 480 тыс. курсов Mmolnupiravir. Компания заявила, что ожидает произвести 10 млн курсов лечения к концу этого года, и еще не менее 20 млн в 2022 году.

54,6% опрошенных украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса. 42% готовы привиться при определенных условиях. 65% вакцинированных сделали это, чтобы не болеть и не иметь осложнений, свидетельствуют данные опроса ЮНИСЕФ.