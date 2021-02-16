Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин

Фото: Tate Exchange Workshops

Первого в мире робота-художницу создали в 2019 году. Ее назвали Ай-Да, в честь первого программиста Ады Лавлейс.

В Лондоне в мае в Музее дизайна откроется первая выставка робота, пишет The Times.

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У выставку вошли 3 большие автопортреты. Ай-Да рисовала их, глядя на себя в зеркало.

В робота-художницу загрузили широкий спектр различных программ искусственного интеллекта и робототехники. Ее учат воспроизводить человеческое поведение.

Ученые из Японии создали новый алгоритм, взяв за основу искусственный интеллект.