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четверг, 10 июня 2021 22:23

Первая страна в мире запретила торговлю натуральным мехом

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Первая страна в мире запретила торговлю натуральным мехом
Израиль запретил торговлю натуральным мехом. Фото: Reuters

Правительство Израиля запретило торговлю натуральным мехом.

Об этом заявила министр окружающей среды Гила Гамлиэль, передает The Jerusalem Post.

Израиль стал первой страной в мире, которая пошла на такой шаг.

"Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемую жестокость и страдания", - сказала министр.

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Запрет вступит в силу в декабре 2021 года и не будет распространяться на научные, образовательные и религиозные потребности.

"Решение сделает израильский рынок модной одежды более дружелюбным к окружающей среде", - отметила Гамлиэль.

Одежда из натурального меха уже давно становится не модно. Теперь в тренде носить искусственные шубы. Например, меховые жилетки уже не первый год является антитрендом. Чтобы образ привлекал внимание и был гармоничным, не стоит их одевать.

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