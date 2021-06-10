Первая страна в мире запретила торговлю натуральным мехом

Правительство Израиля запретило торговлю натуральным мехом.
Об этом заявила министр окружающей среды Гила Гамлиэль, передает The Jerusalem Post.
Израиль стал первой страной в мире, которая пошла на такой шаг.
"Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемую жестокость и страдания", - сказала министр.
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Запрет вступит в силу в декабре 2021 года и не будет распространяться на научные, образовательные и религиозные потребности.
"Решение сделает израильский рынок модной одежды более дружелюбным к окружающей среде", - отметила Гамлиэль.
Одежда из натурального меха уже давно становится не модно. Теперь в тренде носить искусственные шубы. Например, меховые жилетки уже не первый год является антитрендом. Чтобы образ привлекал внимание и был гармоничным, не стоит их одевать.
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