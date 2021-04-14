Первая страна Европы полностью отказалась от использования вакцины AstraZeneca

Дания отказалась от прививок вакциной AstraZeneca. Фото: Reuters

Дания полностью отказалась от использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca на фоне вспышек образования тромбоза у пациентов после получения прививки.

Этот шаг затянет программу вакцинации в стране на несколько недель, пишет BBC.

Дания стала первым государством, которое полностью прекратило прививки этой вакциной. Некоторые страны ЕС временно приостанавливали вакцинации препаратом Astrazeneca, но позднее все равно восстанавливали.

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Датские чиновники заявили, что все 2,4 млн доз вакцины AstraZeneca будут устранены.

"Управление здравоохранения Дании решило продолжить вакцинацию против Covid-19 без вакцины от AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Однако в Дании не исключают, что в будущем могут вернуться к этой вакцине. Возвращение препарата возможно только при условии проведения множества исследований о безопасности и эффективности.

Испания ограничила Covid-вакцинацию AstraZeneca через несколько часов после того, как комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам пришел к выводу, что между вакциной от коронавируса AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов существует возможная связь.