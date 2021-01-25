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понедельник, 25 января 2021 12:36

Первая страна ЕС открыла границу для туристов из Украины

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Первая страна ЕС открыла границу для туристов из Украины
Граница для Украины без каких-либо ограничений могут открыть уже с 1 марта. Фото: pinterest.com

Республика Кипр позволила украинцам въезд в государство.

Это первая страна в ЕС, которая открыла границы для украинских туристов после полного закрытия во время 2-й волны пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Министерства туризма Кипра.

Страна открыла границы для 56 государств: страны ЕС и Европейской экономической зоны, государства с общего "зеленого списка" ЕС, в которых низкий уровень заболеваемости. В частности в список попали Украина, Россия, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия независимо от их текущего эпидемического состояния.

Однако пока иностранцы должны отбыть 14-дневную самоизоляцию после въезда в страну. После 1 февраля Кипр планирует постепенно снимать ограничения. Границу для Украины без каких-либо ограничений могут открыть уже с 1 марта.

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"В любом случае, неизменным остается наше обязательство, что с 1 марта 56 стран, упомянутых выше, будут перемещены из серой категории (для которой действует требование самоизоляции) и будут перемещаться только между зеленой, оранжевой и красной категориями (для которой самоизоляция не нужна)", - отмечается в сообщении.

Цвет категории, к которой зачислят Украины, зависит от текущей эпидемической ситуации в нашей стране. Пока что Украина попала бы в красную категорию. Это означает, что турист должен сдать ПЦР-тест не позднее 72 ч. до вылета, а потом еще один тест по прилету.

Требования будут постепенно отменять, в зависимости от улучшения эпидемической ситуации.

"Мы будем продолжать заботиться о всех путешествующих, в которых во время путешествия обнаружено положительный результат на коронавирус, а также об их тесных контактах. В частности правительство переведет этих лиц в отдельные учреждения, покрывая расходы на проживание, еду, напитки и лекарства", - пишут в пресс-службе.

За последние сутки в Украине обнаружили 2516 новых больных коронавирусом. По состоянию на утро 25 января, имеем 1 194 328 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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25
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