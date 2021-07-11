Перевернулся и загорелся автобус с мигрантами

В Турции в аварии погибли 12 мигрантов. Фото: ANADOLU

На востоке Турции перевернулся и загорелся микроавтобус с мигрантами.

12 человек погибли, 20 получили травмы, сообщает информационное агентство Anadolu.

Автобус упал в канаву во время ночной поездки недалеко от Юмакли в провинции Ван у границы с Ираном. На место направили врачей, пожарных и полицию.

20 доставили в больницы. Мигранты были в основном из Ирана, Афганистана и Пакистана. Они регулярно пересекают пешком ирано-турецкую границу. Пытаются добраться Стамбула и Анкары.

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Аналитики говорят, что выход войск США из Афганистана побуждает их переходить границу.

Утром 26 июня на западе Турции произошло ДТП с автобусом, в котором ехали украинские туристы. В результате пострадали пять граждан Украины. Их госпитализировали.