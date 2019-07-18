Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей

Англичанин 25-летний Зак Мак Мак Леод Пинсент из Брайтона более 11 лет не носит современной одежды.
Подростком он увлекся историей модного костюма и решил больше не надевать джинсов или футболок, сообщает Boredpanda.
Мужчина много лет носил обычную одежду, но понял, что она ему не нравится.
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Торжественно сжег последнюю пару джинсов и начал самостоятельно шить себе исторические костюмы. С тех пор куда бы ни шел, одевается в собственноручно сшитый и подобранный образ.
Уверенность в своих убеждениях позволила Заку превратить хобби в полноценную работу. Он создает на заказ модные костюмы периода с 1660 лет 1920-е для мужчин и женщин. Преимущественно георгиантской эпохи.
Мужчина признается, что многим непонятен его выбор. Но так люди вдохновляются искать себя не считаясь с мнением других.
В Каменце-Подольском состоялся Международный фестиваль стиля "Ретрофест".
В этом году в рамках фестиваля состоялось дефиле в стилях разных эпох. Организаторы сделали историческую реконструкцию одежды свободных двадцатых годов, богемной геометрии тридцатых, изобретательности сороковых, женственных пятидесятых, смелых шестидесятых и разнообразную палитру семидесятых годов.
Дизайнеры выбирают для показа ретроодежду еще и ее уникальность: она не стареет и всегда остается вне времени. Такие вещи входят в историю и будут актуальными в любой период.
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