Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей

Фото: Zack Pinsent

Англичанин 25-летний Зак Мак Мак Леод Пинсент из Брайтона более 11 лет не носит современной одежды.

Подростком он увлекся историей модного костюма и решил больше не надевать джинсов или футболок, сообщает Boredpanda.

Мужчина много лет носил обычную одежду, но понял, что она ему не нравится.

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Торжественно сжег последнюю пару джинсов и начал самостоятельно шить себе исторические костюмы. С тех пор куда бы ни шел, одевается в собственноручно сшитый и подобранный образ.

Уверенность в своих убеждениях позволила Заку превратить хобби в полноценную работу. Он создает на заказ модные костюмы периода с 1660 лет 1920-е для мужчин и женщин. Преимущественно георгиантской эпохи.

Мужчина признается, что многим непонятен его выбор. Но так люди вдохновляются искать себя не считаясь с мнением других.

В Каменце-Подольском состоялся Международный фестиваль стиля "Ретрофест". В этом году в рамках фестиваля состоялось дефиле в стилях разных эпох. Организаторы сделали историческую реконструкцию одежды свободных двадцатых годов, богемной геометрии тридцатых, изобретательности сороковых, женственных пятидесятых, смелых шестидесятых и разнообразную палитру семидесятых годов. Дизайнеры выбирают для показа ретроодежду еще и ее уникальность: она не стареет и всегда остается вне времени. Такие вещи входят в историю и будут актуальными в любой период.