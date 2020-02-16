Перехватили более 5 тонн кокаина

В Коста-Рике обнаружили рекордную партию кокаина. Фото: Букви

В Коста-Рике задержали более 5 тонн кокаина. Это рекордная для страны партия наркотиков.

Их планировали отправить в Нидерланды, в Роттердам, сообщили в Министерстве общественной безопасности страны.

Незаконный груз обнаружили в грузовом контейнере в порту Лимон. Официально в контейнере должны перевозиться декоративные цветы.

По подозрению в причастности к контрабанде наркотиков полиция задержала 46-летнего мужчину, он ранее не был судим.

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Порт Лимон в основном используется для экспорта кофе, ананасов, бананов и сахара, но в последнее время он стал популярным среди контрабандистов наркоторговцев.

24 ноября 2019-го стало известно, что в Испании задержали "наркосубмарину" с 3 тоннами кокаина. Этот случай стал первым в Европе.