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пятница, 14 мая 2021 17:07

Передал, что режим хочет привлечь армию для репрессий. Получил 18 лет колонии

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Передал, что режим хочет привлечь армию для репрессий. Получил 18 лет колонии
Осужденный Денис Урада / "Радио Свобода"

Верховный суд Беларуси приговорил капитана вооруженных сил Дениса Урада до 18 лет колонии усиленного режима за "государственную измену"

Урада признали виновным в "измене государства". Приговор вступил в силу и обжалованию не подлежит. Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода".

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Ураду 29 лет. В январе 2021 года его задержали за то, что, находясь на дежурстве как специальный связной штаба Вооруженных сил 14 января сфотографировал секретный письмо от главы МВД министру обороны о "привлечении военных в деятельность по поддержанию правопорядка".

По данным государственных СМИ, это фото Урада передал польскому телеграмм-канала. Как сообщает оппозиционный канал Nexta, фото Урада передал ему и каналу Bypol. Генпрокуратура обосновала обвинения тем, что действия военного якобы подрывали национальную безопасность страны. Правозащитный центр "Весна", считает Урада политзаключенным и говорит, что он действовал в интересах белорусского общества.

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Дата
14
мая

Умер Фрэнк Синатра

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

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