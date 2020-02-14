Пентагон урежет оборонные расходы ради стены с Мексикой

Пентагон возьмет средства из фондов закупки вооружения. Фото: "Известия"

Пентагон урежет программы по закупке вооружения на $3,8 млрд для выделения финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Министерство внутренней безопасности определило участки вдоль границы, через которые преступники контрабандой перебрасывают наркотики. Дополнительные заградительные сооружения усложнят их деятельность. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на сообщение, посланное в Конгресс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Африканский союз раскритиковал "мирный план" Трампа

$2,2 млрд выделят из основного бюджета Пентагона на 2020 год, еще $1,6 млрд — из фонда, который предусмотрен для финансирования действий ВС США за рубежом. Около $156 млн возьмут из программы закупок истребителей F-35. Средства направят в специальный фонд Пентагона, а из него - уже на возведение стены.

Идея строительства стены принадлежит президенту Дональду Трампу. Против распыления средств, выделенных на оборону, выступает Конгресс.

Проект бюджета администрации США на 2021-й финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии с целью противодействия влиянию России.