Пентагон сделал миллионный заказ на Javelin для Украины

Пентагон будет экспортировать ПТРК Австралии, Эстонии, Литве, Турции, Тайваню и Украине. Фото: wikipedia.org

Пентагон заказал у консорциума Raytheon-Lockheed Martin более чем на $307,5 млн противотанковых ракетных комплексов Javelin для экспорта.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства США.

В контракте говорится, что заказ должен быть выполнен до 31 августа 2021 года. ПТРК Javelin предназначены для продажи Австралии, Эстонии, Литве, Турции, Тайваню и Украине.

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В 2017 году администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу летальных вооружений Украине. Первую партию Javelin уже доставили. Вместе с тем украинское предприятие специального приборостроения "Арсенал" разрабатывает собственные Javelin - инфракрасную головку самонаведения для высокомобильного противотанкового ракетного комплекса III поколения.