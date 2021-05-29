Пентагон пойдет в наступление на российских хакеров

Российские хакеры активизировались. Фото: espreso.tv

У Соединенных Штатов есть "наступательные возможности" для ответа на кибератаки.

"У нас есть возможности для проведения наступательных операций. У нас также есть значительные возможности для самозащиты", - заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в интервью CNN.

Он отметил существование "нескольких вариантов наступления", назвав их "надежными и эффективными".

Высказывания Остина касались последней глобальной кибератаки на более 150 государственных учреждений, аналитических центров и других организаций, о чем сообщила компания Microsoft.

Группа, которую Microsoft называет Nobelium, на этой неделе атаковала 3000 учетных записей электронной почты в различных организациях, преимущественно в США.

Компания считает, что хакеры относятся к той самой российской группе, которая стояла за прошлогодней атакой на поставщика программного обеспечения SolarWinds, в результате которой пострадали по меньшей мере девять федеральных агентств США и сотня компаний.

На вопрос о возможности Соединенных Штатов предотвратить дальнейшие кибератаки Остин сказал, что его долг - подать президенту Джо Байдена варианты наступательных действий.

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"Моя работа заключается в том, чтобы создать варианты для президента ... Мы хотим, чтобы у него были хорошие варианты для выбора. И именно этим занимается Министерство обороны", - сказал Остин, добавив, что киберсфера - это то, "на что мы должны не только обращать внимание, но и где должны доминировать".

Компания Microsoft заявила, что хакерская группировка, которая стояла за взломом системы SolarWinds, атаковала 150 госведомств, институтов в США и 24 странах. После мощной хакерской атаки на компанию Colonial Pipeline Байден издал указ об усилении кибербезопасности, который предусматривает взаимодействие правительственных структур и частного сектора.